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إقتصاد
الدولار يرتفع... ماذا عن سعر اليورو؟
Lebanon 24
12-09-2023
|
07:18
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انخفض الين اليوم، بعدما حقق أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ منتصف تموز أمس.
وفي الوقت عينه، عوض الدولار بعض خسائره بعد أن سجل أمس أكبر انخفاض يومي منذ 13 تموز.
وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور تقرير لسوق العمل، جاءت بياناته متباينة وأظهر المزيد من علامات التباطؤ في الأشهر الثلاثة حتى تموز، لكن نمو الأجور واصل الارتفاع بوتيرة سريعة بما يتخطى معدل التضخم.
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وانخفضت العملة اليابانية 0.14 بالمئة إلى 146.80 دولار، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 145.91 في الجلسة السابقة.
وعوض الدولار بعض خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، بينما انخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0718 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0771 دولار قبل إعلان متوقع من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة الخميس.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.30 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2471 دولار ولم يطرأ عليه تغير يذكر مقابل اليورو.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 104.76، بعد تراجعه 0.46 بالمئة.
وارتفع الدولار الأسترالي بشكل هامشي عند 0.6436 دولار أميركي بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5915 دولار أميركي. (سكاي نيوز)
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