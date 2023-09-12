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إقتصاد

الناس يتهافتون لشرائه.. كيف أثّر ارتفاع الدولار على أسعار الذهب؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:06
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انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأربعاء.

وقال بوب هابركورن، كبير خبراء السوق الاستراتيجيين لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، "الناس يخرجون من السوق وينتظرون البيانات، وربما يشترون الذهب بسعر أقل لأنه لا يزال هناك بعض عمليات الشراء الآمنة في الذهب".
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ومما يجعل الذهب أغلى بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقررة الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لمذكرة بحثية صادرة من ويلز فارجو، من المتوقع أن يرتفع التضخم في أميركا، بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري لشهر أغسطس، في حين من المرجح أن يصل المعدل على أساس سنوي إلى 3.6 بالمئة. (سكاي نيوز عربية) 
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