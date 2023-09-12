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إقتصاد

في 2023.. ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت!

Lebanon 24
12-09-2023 | 23:26
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لا يزال ثلث سكان العالم في 2023 محرومين من الوصول إلى الإنترنت، رغم أن عدد الأشخاص المتصلين حاليا بالشبكة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة، الثلاثاء.

ومنذ الإحصاء الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2022، تمكّن حوالى 100 مليون شخص إضافي من الوصول إلى شبكة الإنترنت، لكن لا يزال هناك 2,6 مليار شخص محرومين منها، وبات 67 بالمئة من سكان العالم، أي 5,4 مليار شخص، متصلين بالإنترنت حالياً.
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وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان-مارتن، في بيان "إن هذا التقدم في الاتصال، يمثّل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

لكنها اعتبرت أن التقدم لا يحصل بالسرعة الكافية، و"ثمة ضرورة لمواصلة الجهود لتحقيق الاتصال الشامل والفعال بحلول عام 2030".

وأضافت: "لن نوقف جهودنا حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الفعال حقيقة ملموسة لنا جميعاً، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه".

ويبلغ النمو في نسبة الاتصال بالشبكة أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل، مع زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 17 بالمئة خلال العام الماضي، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات، لكنّ البيانات أظهرت أن "أقلّ من ثلث السكان في هذه البلدان يتمتعون بالوصول إلى الإنترنت".

أحدث التقديرات العالمية تؤكد أن الزيادة في نسبة الاتصال بالإنترنت التي لوحظت في عام 2020، والتي حفزتها جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تدابير إغلاق وفترات طويلة من العمل عن بُعد، تعتبر فترة قصيرة للغاية، على ما يؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات.

وهناك عائقان رئيسيان أمام التقدم في هذا المجال، فالسكان الذين لا يزالون غير متصلين بالإنترنت هم أيضاً أكثر الفئات التي يصعب الوصول إليها، كما أن هناك صعوبات في الانتقال من مجرد الوصول إلى الإنترنت نحو الاتصال المنتظم والسهل بالشبكة.

وثمة أيضاً عقبات أخرى، بينها مثلاً سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة للغاية للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، وأحياناً الحرمان من التغذية بالتيار الكهربائي. (اقتصاد سكاي)
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