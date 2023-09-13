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إقتصاد

خام برنت يتجاوز 92 دولاراً وسط مخاوف حيال الطلب

Lebanon 24
13-09-2023 | 00:23
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، لتحوم مجددا عند أعلى مستوى في عشرة شهور الذي لامسته في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات تقلص الإمدادات العالمية والمخاوف من انقطاع الإمدادات الليبية على المخاوف من تباطؤ الطلب في بعض الدول مثل الصين.
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وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.02 بالمئة إلى 92.08 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 88.91 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة عند التسوية الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ تشرين ثاني 2022. (سكاي نيوز)
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