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إقتصاد

الدولار في السوق الموازية.. هكذا افتتح صباحاً

Lebanon 24
13-09-2023 | 04:14
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 

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