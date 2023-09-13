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إقتصاد

مخاوف أسعار الفائدة تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية

Lebanon 24
13-09-2023 | 12:00
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تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثاً عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8%.
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ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في آب، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، وفق "رويترز".


في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق 3% العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غداً الخميس. (العربية)    

المصدر: العربية
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