30
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
التضخم السنوي بأميركا يتجاوز التوقعات.. اليكم آخر الارقام
Lebanon 24
14-09-2023
|
02:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسارع معدل التضخم السنوي في أميركا خلال آب الماضي، بأكثر من المتوقع بسبب الزيادات في أسعار الوقود، الأمر الذي يضع ضغوطا على الفيدرالي الأميركي بشأن إنهاء موجة التشديد النقدي.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، خلال آب، بأكبر وتيرة في 14 شهرا، مسجلا 3.7 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 3.2 بالمئة في تموز.
Advertisement
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز أرائهم قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي في أميركا بنسبة 3.6 بالمئة في آب.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة، كما هو متوقع، بعد أن ارتفع 0.2 بالمئة فقط في تموز.
ونظرا لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأميركي الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
والجمعة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأميركي مستعد "لزيادة أسعار الفائدة إذا لزم الأمر" وإنه سيواصل سياسته النقدية المتشددة، إلى أن يتحرك التضخم نحو الهدف المحدد وهو 2 في المئة.
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف (2 في المئة).
وأظهرت الإحصاءات الأميركية مساهمة زيادة أسعار البنزين في رفع معدل التضخم العام، إلا أن المعدل الأساسي والذي يستثنى منه المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلّبة شهد تراجعا على أساس سنوي ليسجل 4.3 في المئة في آب، وهو أدنى مستوى له خلال عامين تقريبا.
لكن على أساس شهري ارتفع مؤشر التضخم الأساسي في أغسطس إلى 0.3 بالمئة، لأول مرة في ستة أشهر، مقابل توقعات بأن يستقر عند نفس مستواه في شهري حزيران وتموز البالغ 0.2 بالمئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
09:02 | 2023-09-13
13/09/2023 09:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
03:00 | 2023-09-14
14/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
17:06 | 2023-09-13
13/09/2023 05:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
Lebanon 24
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
10:35 | 2023-09-13
13/09/2023 10:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
15:00 | 2023-09-13
13/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:06 | 2023-09-14
اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر
03:36 | 2023-09-14
للشهر الثالث على التوالي.. التضخم في السعودية يتباطأ
03:02 | 2023-09-14
تايلاند تعفي زوار هاتين الدولتين من التأشيرة لدعم السياحة
02:51 | 2023-09-14
بعد ارتفاعه أمس.. الدولار يتراجع وهذا ما سجله صباحاً
01:36 | 2023-09-14
زيادة قياسية بنسبة الفقر في أميركا.. إليكم الارقام
00:10 | 2023-09-14
النفط يرتفع وسط آمال انتعاش الطلب
فيديو
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
14/09/2023 13:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
14/09/2023 13:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
14/09/2023 13:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24