بعد ارتفاعه أمس.. الدولار يتراجع وهذا ما سجله صباحاً

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89300 و89700 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89590 و89800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.