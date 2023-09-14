تايلاند تعفي زوار هاتين الدولتين من التأشيرة لدعم السياحة

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وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا من دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 أيلول وحتى 29 شبط من العام المقبل.وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6 بالمئة من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.وأفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.وتراجع اقتصاد تايلاند خلال الجائحة حيث انهارت صناعة السياحة الضخمة فعليا.