30
o
بيروت
33
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
للشهر الثالث على التوالي.. التضخم في السعودية يتباطأ
Lebanon 24
14-09-2023
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (التضخم) قد بلغ 2 بالمئة خلال شهر آب الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، معدلات التضخم المسجلة في آب الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنوع الوقود الأخرى بنسبة 9 بالمئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 بالمئة.
Advertisement
وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً. وكان التضخم السنوي في تموز الماضي قد بلغ 2.3 بالمئة وفي حزيران 2.7 بالمئة.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8 بالمئة في شهر آب 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر آب 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21 بالمئة.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9 بالمئة.
كما سجل قسم النقل ارتفاعا بـ 0.5 بالمئة، مع ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6 بالمئة.
والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.
وعلى أساس شهري، قالت الهيئة إنه "مقارنة بشهر تموز، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا وطفيفة في آب 2023".
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع أن يبلغ معدل التضخم بالسعودية 2.8 بالمئة في المتوسط في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمئة في 2024.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
بعدما أغرقت العاصفة "دانيال" ليبيا... لبنان سيتأثر بحالة عدم إستقرار هذا ما كشفه الاب ايلي خنيصر عن الطقس
09:02 | 2023-09-13
13/09/2023 09:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
03:00 | 2023-09-14
14/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
17:06 | 2023-09-13
13/09/2023 05:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
Lebanon 24
دولة جديدة ضربها زلزال... وهذه المعلومات الأوليّة بشأن قوّته
10:35 | 2023-09-13
13/09/2023 10:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
15:00 | 2023-09-13
13/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:06 | 2023-09-14
اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر
03:02 | 2023-09-14
تايلاند تعفي زوار هاتين الدولتين من التأشيرة لدعم السياحة
02:51 | 2023-09-14
بعد ارتفاعه أمس.. الدولار يتراجع وهذا ما سجله صباحاً
02:36 | 2023-09-14
التضخم السنوي بأميركا يتجاوز التوقعات.. اليكم آخر الارقام
01:36 | 2023-09-14
زيادة قياسية بنسبة الفقر في أميركا.. إليكم الارقام
00:10 | 2023-09-14
النفط يرتفع وسط آمال انتعاش الطلب
فيديو
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
14/09/2023 13:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
14/09/2023 13:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
14/09/2023 13:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24