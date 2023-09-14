للشهر الثالث على التوالي.. التضخم في السعودية يتباطأ





وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، معدلات التضخم المسجلة في آب الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنوع الوقود الأخرى بنسبة 9 بالمئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 بالمئة.

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وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً. وكان التضخم السنوي في تموز الماضي قد بلغ 2.3 بالمئة وفي حزيران 2.7 بالمئة. أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (التضخم) قد بلغ 2 بالمئة خلال شهر آب الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، معدلات التضخم المسجلة في آب الماضي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنوع الوقود الأخرى بنسبة 9 بالمئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 بالمئة.وتباطأ معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أبطأ وتيرة في 14 شهراً. وكان التضخم السنوي في تموز الماضي قد بلغ 2.3 بالمئة وفي حزيران 2.7 بالمئة.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8 بالمئة في شهر آب 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5 بالمئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر آب 2023، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر البالغ 21 بالمئة.



وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9 بالمئة.



كما سجل قسم النقل ارتفاعا بـ 0.5 بالمئة، مع ارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6 بالمئة.



والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.



وعلى أساس شهري، قالت الهيئة إنه "مقارنة بشهر تموز، ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا وطفيفة في آب 2023".



يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع أن يبلغ معدل التضخم بالسعودية 2.8 بالمئة في المتوسط في عام 2023 قبل أن يتراجع إلى 2.3 بالمئة في 2024.