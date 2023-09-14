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إقتصاد

اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:06
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ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في حوالي 3 أشهر أمام الدولار مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأميركية في تغيير توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
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وارتفع الين من أدنى مستوياته في عشرة أشهر تقريبا إذ قلص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الدعم للعملة الأميركية.

وارتفع الدولار الأسترالي ثم تراجع ثم ارتفع مرة أخرى إذ يجد المتداولون صعوبة في تحديد ما تعنيه بيانات سوق العمل بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.16 بالمئة إلى 104.56 بحلول منتصف اليوم في المعاملات الآسيوية.

كما صعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.07515 دولار مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0686 دولار.

وانخفض الدولار 0.22 بالمئة إلى 147.105 ين متراجعا عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 147.875.

وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.3 نقطة أساس أخرى إلى حوالي 4.235 بالمئة في معاملات اليوم الخميس.
 
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