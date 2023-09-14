تسلا بصدد شراء مكونات لسيارتها من الهند

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كشفت الحكومة الهندية اعتزام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا"، شراء مكونات سيارات من الهند بقيمة 1.9 مليار دولار خلال العام الحالي.وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال في مؤتمر بالعاصمة نيودلهي إن الشركة الأميركية اشترت خلال العام الماضي مكونات هندية بقيمة مليار دولار.وأضاف: "سنطور سياسة جديدة بشأن السيارات الكهربائية بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج في قطاع السيارات الكهربائية في المستقبل القريب لكي تستفيد من إنتاج هذه السيارات على نطاق اقتصادي. (سكاي نيوز)