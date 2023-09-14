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إقتصاد

كيف أجبرت "آبل" محبي "آيفون 15 برو ماكس" على دفع مبلغ أكبر؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 14:00
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كشفت شركة "آبل" هذا الأسبوع عن سلسلة هواتف "آيفون 15" الجديدة، والتي شملت 4 طرازات من الهواتف، هي "آيفون 15" و"15 بلس"، و"آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، الذي يعد الأرقى ضمن مجموعته.

وفيما كانت أنظار المراقبين تتجه لمعرفة ما إذا كانت هواتف آيفون الجديدة ستشهد أي تغيير في الأسعار، أظهرت القائمة الرسمية لأسعار الهواتف الجديدة، أن طراز "آيفون 15 برو ماكس"، كان الهاتف الوحيد الذي سجل ارتفاعاً في السعر الذي يبدأ به، بقيمة 100 دولار، مقارنة بسعر "آيفون 14 برو ماكس" عند إطلاقه قبل عام في أيلول 2022.
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واختارت شركة "آبل" رفع سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس بطريقة ذكية، فهي عمدت إلى إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الذي كان يبدأ سعره عادة من 1099 دولاراً، لتحصر السعات المتوفرة ضمن هذه الفئة من هواتف "آيفو"ن، بين 3 خيارات هي 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، على أن يبدأ سعر آيفون 15 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت من 1199 دولاراً، وهو السعر نفسه الذي بدأ به هاتف "آيفون 14 برو ماكس".

وبهذه الطريقة يمكن لـ"آبل" الادعاء أنها لم تقم برفع سعر "آيفون 15 برو ماكس"، بل هي ألغت خيار الذاكرة التخزينية الأرخص ثمناً أي 128 جيجابايت، لإجبار محبي هذا الهاتف على دفع زيادة بـ 100 دولار من خلال اختيار النسخة التي تبدأ بـ 1199 دولاراً، في حين أنها أبقت على خيار 128 جيجابايت في طرازات "آيفون 15 و15 بلس"، و"آيفون 15 برو". (سكاي نيوز)

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