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إقتصاد

إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة يفوقان التوقعات في الصين

Lebanon 24
15-09-2023 | 02:51
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نما الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة فاقت التوقعات في آب، مما يشير إلى أن موجة إجراءات الدعم الأخيرة ربما بدأت في تحقيق الاستقرار للتعافي الاقتصادي المتعثر.

ارتفع الإنتاج الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 4.5 بالمئة في آب، مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.7 بالمئة في تموز.
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كما فاق التوقعات بزيادته 3.9 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين. ويمثل النمو أسرع وتيرة منذ نيسان.

كما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6 بالمئة في آب بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ أيار. وكانت قد ارتفعت 2.5 بالمئة في تموز، فيما سجلت التوقعات زيادة ثلاثة بالمئة.
 
وتشير البيانات الإيجابية إلى أن سلسلة من التدابير الأخيرة بما في ذلك سياسات دعم القطاع العقاري بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر بدأت تؤتي ثمارها.

وجاءت بيانات الجمعة في أعقاب زيادة الإقراض المصرفي عن المتوقع وتقلص انخفاض الصادرات والواردات بالإضافة إلى تراجع انكماش الأسعار.

كما عادت مبيعات سيارات الركاب في الصين إلى النمو في أغسطس، مقارنة بالعام السابق، إذ عززت التخفيضات والإعفاءات الضريبية الأكبر للسيارات الصديقة للبيئة والكهربائية معنويات المستهلكين.
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