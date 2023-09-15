بعد ارتفاعه مساء أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.