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إقتصاد
بعد ارتفاعه مساء أمس.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
15-09-2023
|
02:57
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و 89650 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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