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إقتصاد

أسهم أوروبا تتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد رفع الفائدة

Lebanon 24
15-09-2023 | 12:00
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واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% مدعوما بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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وصعد سهم كرينج الفرنسية وإل.في.إم.إتش 2.7% لكل منهما، وفق رويترز.

وحقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في 6 أشهر أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهرا لكبح التضخم.

وقاد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة وارتفع 0.8% اليوم الجمعة. (العربية)   

المصدر: العربية
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