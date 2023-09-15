دولة جديدة تُخطّط لدخول عالم إنتاج السيارات الكهربائية

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في محاولة منها للحاق بالركب العالمي، تستهدف إندونيسيا إنتاج وصنع سيارات كهربائية بحلول عام 2025 أو 2026، حسب تصريحات للوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، لوهوت بنسار باندجايتان.وأشار إلى أن هناك العديد من شركات السيارات الكهربائية، التي تمثل نصف حجم الإنتاج العالمي، مهتمة بإندونيسيا، كما رحبت إحدى الشركات العالمية المصنعة للمركبات الكهربائية بتطوير المركبات الكهربائية في إندونيسيا.وأضاف، "لقد تحدثنا إلى الشركة منذ أشهر، وكانت الذروة هي أننا عرضنا بحثًا مشتركًا لإنشاء سيارة كهربائية في إندونيسيا قبل يومين، حاليًا، نناقش الأمور الفنية، وقد وافق الرئيس على ذلك".ووفقًا لباندجايتان، فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت لإندونيسيا لامتلاك وتطوير السيارات الكهربائية، حيث إن إبداع الإندونيسيين منذ التحول العالمي من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية يحدث بوتيرة سريعة. (سكاي نيوز)