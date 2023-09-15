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إقتصاد
إرتفاع أسعار اليورانيوم... كم أصبحت؟
Lebanon 24
15-09-2023
|
16:00
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أسعار اليورانيوم ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 65.5 دولار للرطل، مسجلة أعلى مستوى لها في 12 عاما.
وأشارت إلى أن دولا كبرى تتسابق لتأمين إمدادات اليورانيوم، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الإمداد.
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وقفز سعر اليورانيوم الذي يطلق عليه اسم "الكعكة الصفراء" أيضا، بنحو 12% إلى 65.50 دولار للرطل خلال الشهر الماضي، متجاوزا ذروة العام الماضي ومسجلا ارتفاعات هي الأولى منذ 2022، وفقا لبيانات منصة UxC المختصة في أسعار اليورانيوم.
وارتفع الطلب على اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا سعيا لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة ومد العمر الزمني للمفاعلات النووية الحالية وبناء أخرى جديدة بعد الارتفاع الهائل فى أسعار الغاز في ظل أحداث أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها على روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع في أسعار اليورانيوم يمثل خطوة كبيرة نحو عودة ظهور القوة النووية كمصدر هام خال من الكربون في إطار الجهود العالمية للتعامل مع تغير المناخ. (روسيا اليوم)
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