الروبل يصعد بعد قرار المركزي الروسي

صعد سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية في تعاملات بعد الظهيرة اليوم، بعد قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.65 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 73 كوبيكا إلى 103 كوبيكات.

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