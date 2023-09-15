Advertisement

إقتصاد

الروبل يصعد بعد قرار المركزي الروسي

Lebanon 24
15-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1107847-638304017325946113.jpg
Doc-P-1107847-638304017325946113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعد سعر صرف العملة الروسية أمام عملات رئيسية في تعاملات بعد الظهيرة اليوم، بعد قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي.
 
وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 70 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.65 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 73 كوبيكا إلى 103 كوبيكات.
Advertisement
 

اما سعر صرف اليوان الصيني فقد تراجع 8 كوبيكات إلى 13.27 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي وقت سابق اليوم قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إداراته، رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 13% سنويا.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:18 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-09-15
16:00 | 2023-09-15
13:45 | 2023-09-15
13:00 | 2023-09-15
12:00 | 2023-09-15
11:00 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24