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إقتصاد

أسعار اليورانيوم تسجل أعلى مستوى في 12 عاما

Lebanon 24
15-09-2023 | 23:00
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أسعار اليورانيوم ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 65.5 دولار للرطل، مسجلة أعلى مستوى لها في 12 عاما.
 

وأشارت إلى أن دول كبرى تتسابق لتأمين إمدادات اليورانيوم، وسط مخاوف من حدوث اضطرابات في الإمداد.

وقفز سعر اليورانيوم الذي يطلق عليه اسم "الكعكة الصفراء" أيضا، بنحو 12% إلى 65.50 دولار للرطل خلال الشهر الماضي، متجاوزا ذروة العام الماضي ومسجلا ارتفاعات هي الأولى منذ 2022. 

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وارتفع الطلب على اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا سعيا لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة ومد العمر الزمني للمفاعلات النووية الحالية وبناء أخرى جديدة بعد الارتفاع الهائل فى أسعار الغاز في ظل أحداث أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها على روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع في أسعار اليورانيوم يمثل خطوة كبيرة نحو عودة ظهور القوة النووية كمصدر هام خال من الكربون في إطار الجهود العالمية للتعامل مع تغير المناخ.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن أسعار اليورانيوم صعدت إلى أعلى مستوى لها في 16 شهرا، وسط إقبال المستثمرين الأفراد على توظيف الاستثمارات في الصناديق المرتبطة باليورانيوم في ظل أحداث النيجر.

وبحسب الصحيفة فإن أحداث النيجر  تهدد إمدادات اليورانيوم، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحوالي 5% من احتياطيات العالم منه موجودة في النيجر.

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