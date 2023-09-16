الدولار يرتفع.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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