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إقتصاد
الدولار يرتفع.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
16-09-2023
|
02:58
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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