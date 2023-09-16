بسبب دعم سيارات الكهرباء.. مخاوف من حرب تجارية بين الصين وأوروبا!

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أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، استعداده لأي رد فعل صيني غداة تحذير بكين من أن التحقيق الذي تجريه بروكسل في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية سيضر بالعلاقات التجارية بينهما.وأتى التحذير الصيني بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.وقالت فون دير لايين: "الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة".ويحتمل أن يشهد التحقيق محاولة الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات لحماية الشركات من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات التي يعتقد أنها تباع بأسعار مخفضة ما يؤثر على المنافسة العادلة في السوق.وكانت وزارة التجارة الصينية، وصفت في بيان التحقيق بأنه "تدبير حمائي صريح من شأنه أن يعطل بشكل حاد سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".وتشكل التجارة مع الصين حوالي 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو.مخاوف الحرب التجاريةولم يبد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني انزعاجه من التحذير عندما سئل عما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو يمكنه الصمود إذا فرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جديدة.وقال في تصريحات قبيل اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو في إسبانيا إنه لا يشعر بالقلق، "لكن علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية شديدة"، مشيرا إلى أنه "لا سبب محددا لرد فعل (من الصين) ولكنه محتمل دائما".ويأتي التحقيق بعدما دفعت فرنسا بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أقوى للدفاع عن الصناعة الأوروبية ضد التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.وشدّد وزير المال الفرنسي برونو لومير على قوة الاتحاد الأوروبي رافضا الاتهامات باتّباع نهج حمائي.من جهتها أيدت ألمانيا، التي تضم مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، التحقيق رغم ما لديها من مخاوف حيال ذلك.وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر "إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون (التحقيق) غير عادل، فيجب النظر فيه"، مشيرا إلى أن "التجارة العالمية مبنية على قواعد تنطبق أيضا على السيارات الكهربائية".(سكاي نيوز)