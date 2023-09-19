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إقتصاد
بعد انخفاضه أمس.. الدولار يعاود ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
19-09-2023
|
02:36
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89000 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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