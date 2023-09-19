26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
القارة السمراء.. هل هجرتها القروض الصينية؟
Lebanon 24
19-09-2023
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات الثلاثاء أن الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين مما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
Advertisement
يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية.
وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.
وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وفي غضون ذلك تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هي مُذيعة في الـ LBCI.. الكشف عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بهذه الجميلة (صور)
Lebanon 24
هي مُذيعة في الـ LBCI.. الكشف عن علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بهذه الجميلة (صور)
01:11 | 2023-09-19
19/09/2023 01:11:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"صيرفة" عادت مُجدداً.. إليكم هذا الخبر!
Lebanon 24
"صيرفة" عادت مُجدداً.. إليكم هذا الخبر!
15:12 | 2023-09-18
18/09/2023 03:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدّولار.. هكذا أصبحَ سعر "نُمرة العمومي" في لبنان
Lebanon 24
بالدّولار.. هكذا أصبحَ سعر "نُمرة العمومي" في لبنان
14:18 | 2023-09-18
18/09/2023 02:18:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"إستعدّوا".. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ العالم خلال 12 يوماً!
Lebanon 24
"إستعدّوا".. أمرٌ "غير عادي" يشهدهُ العالم خلال 12 يوماً!
14:00 | 2023-09-18
18/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"
Lebanon 24
طلاق إعلامية شهيرة في قناة "الجديد" بعد 4 سنوات من الزواج.. والجمهور "يا ريت مزحة"
08:23 | 2023-09-19
19/09/2023 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2023-09-19
أوكرانيا تخزن كميات الغاز المستهدفة للشتاء قبل الموعد المحدد
11:37 | 2023-09-19
الإمارات تطرح سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
10:54 | 2023-09-19
وزارة الاتصالات: اننا على قاب قوسين وأدنى من الخروج من نفق الكهرباء المظلم
10:03 | 2023-09-19
بعد ارتفاعه.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
06:56 | 2023-09-19
قرارات من "المالية" بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية تلافيا للغرامات
06:45 | 2023-09-19
قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة
فيديو
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
03:01 | 2023-09-18
19/09/2023 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
19/09/2023 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
19/09/2023 20:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24