Advertisement

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي قد يحل مكان الرؤساء التنفيذيين للشركات.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-09-2023 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1109112-638307877761014970.png
Doc-P-1109112-638307877761014970.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقول نحو نصف الرؤساء التنفيذيين - 49%، إن الذكاء الاصطناعي ‏يمكن أن يحل بشكل فعال محل "معظم" أو حتى "كل" أدوارهم، ويؤكد 47% منهم ‏انه قد يكون شيئًا جيدًا، وفقًا لاستطلاع رأي أجري عبر منصة التعليم ‏edX‏.‏
Advertisement

وشمل الاستطلاع، الذي نُشر أمس الثلاثاء، 1600 موظف أميركي بدوام كامل، بما ‏في ذلك 800 من الرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى 800 مسؤول غير تنفيذي.‏

وبحسب المسح: "من الواضح أن أغلبية المسؤولين التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء ‏الاصطناعي سيكون بمثابة تحول". ‏

هذا، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العديد من المهام الروتينية. ويقول ‏بعض الخبراء إنه يمكن أن يتعامل أيضًا مع مسؤوليات الرئيس التنفيذي الأخرى، ‏مثل تحليل بيانات السوق وطرح الأفكار لتحسين عمليات الشركة.‏

لكن في المقابل، سيكون من الصعب على الذكاء الاصطناعي امتلاك العديد من ‏‏"المهارات الشخصية" التي تقيم الرئيس التنفيذي الجيد، مثل "التفكير النقدي، ‏والرؤية، والإبداع، والعمل الجماعي، والتعاون، وإلهام الفريق، والقدرة على ‏الاستماع والرؤية.‏

وهذا يعني أنه من شبه المؤكد أن يظل الرؤساء البشريون موجودين، لكن وظائفهم ‏قد تبدو مختلفة جذريًا قريبًا.(cnbc)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:19 | 2023-09-20
12:00 | 2023-09-20
10:30 | 2023-09-20
10:27 | 2023-09-20
07:36 | 2023-09-20
06:30 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24