الذكاء الاصطناعي قد يحل مكان الرؤساء التنفيذيين للشركات.. إليكم التفاصيل

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يقول نحو نصف الرؤساء التنفيذيين - 49%، إن الذكاء الاصطناعي ‏يمكن أن يحل بشكل فعال محل "معظم" أو حتى "كل" أدوارهم، ويؤكد 47% منهم ‏انه قد يكون شيئًا جيدًا، وفقًا لاستطلاع رأي أجري عبر منصة التعليم ‏edX‏.‏وشمل الاستطلاع، الذي نُشر أمس الثلاثاء، 1600 موظف أميركي بدوام كامل، بما ‏في ذلك 800 من الرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى 800 مسؤول غير تنفيذي.‏وبحسب المسح: "من الواضح أن أغلبية المسؤولين التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء ‏الاصطناعي سيكون بمثابة تحول". ‏هذا، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العديد من المهام الروتينية. ويقول ‏بعض الخبراء إنه يمكن أن يتعامل أيضًا مع مسؤوليات الرئيس التنفيذي الأخرى، ‏مثل تحليل بيانات السوق وطرح الأفكار لتحسين عمليات الشركة.‏لكن في المقابل، سيكون من الصعب على الذكاء الاصطناعي امتلاك العديد من ‏‏"المهارات الشخصية" التي تقيم الرئيس التنفيذي الجيد، مثل "التفكير النقدي، ‏والرؤية، والإبداع، والعمل الجماعي، والتعاون، وإلهام الفريق، والقدرة على ‏الاستماع والرؤية.‏وهذا يعني أنه من شبه المؤكد أن يظل الرؤساء البشريون موجودين، لكن وظائفهم ‏قد تبدو مختلفة جذريًا قريبًا.(cnbc)