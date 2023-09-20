النفط يتراجع.. هكذا أصبح سعر خام البرنت

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انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، مع عدم يقين المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.وينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.وانخفضت الأسعار على الرغم من تزايد المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.وأظهرت بيانات بالقطاع أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي.وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.تحرك الأسعاروبحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 79 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 93.55 دولار للبرميل، وكان قد سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 95.96 دولار.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.45 دولارا للبرميل، وكان الخام قد ارتفع لأعلى مستوى في 10 في اليوم السابق إلى مستويات 93.74 دولار للبرميل.(سكاي نيوز)