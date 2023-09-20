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إقتصاد

لموسم الأعياد.. "أمازون" تخطط لتوظيف 250 ألف شخص

Lebanon 24
20-09-2023 | 02:34
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أعلنت شركة‏Amazon ‎‏ أمس الثلاثاء انها ستوظف 250 ألف موظف في الولايات المتحدة ‏للمساعدة في إدارة ذروة موسم العطلات والأعياد، كما تقول إنها ستزيد متوسط ‏الأجر بالساعة لعمال المستودعات والتوصيل.‏
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وتقوم ‏"أمازون" ‎‏ عادة بزيادة عدد موظفيها في ذروة موسم التسوق في العطلات، ‏حيث تقوم بجلب أعداد أكبر من العمال المؤقتين حتى تتمكن من مواكبة الزيادة في ‏الطلب بشكل أفضل.‏

 وفي العام الماضي، قالت الشركة إنها ستوظف 150 ألف شخص للعمل في ‏العطلات.‏

وقالت الشركة الأميركية إن التعيينات ستشمل موظفي المستودعات والتوصيل بدوام ‏كامل وجزئي وموسمي.‏

وتتراوح الأجور بالساعة لهذه الأدوار بين 17 دولارًا و28 دولارًا، وتقدم الشركة ‏مكافآت تسجيل دخول بقيمة 1000 دولار إلى 3000 دولار في بعض المواقع.‏(cnbc)





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