لموسم الأعياد.. "أمازون" تخطط لتوظيف 250 ألف شخص

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أعلنت شركة‏Amazon ‎‏ أمس الثلاثاء انها ستوظف 250 ألف موظف في الولايات المتحدة ‏للمساعدة في إدارة ذروة موسم العطلات والأعياد، كما تقول إنها ستزيد متوسط ‏الأجر بالساعة لعمال المستودعات والتوصيل.‏وتقوم ‏"أمازون" ‎‏ عادة بزيادة عدد موظفيها في ذروة موسم التسوق في العطلات، ‏حيث تقوم بجلب أعداد أكبر من العمال المؤقتين حتى تتمكن من مواكبة الزيادة في ‏الطلب بشكل أفضل.‏وفي العام الماضي، قالت الشركة إنها ستوظف 150 ألف شخص للعمل في ‏العطلات.‏وقالت الشركة الأميركية إن التعيينات ستشمل موظفي المستودعات والتوصيل بدوام ‏كامل وجزئي وموسمي.‏وتتراوح الأجور بالساعة لهذه الأدوار بين 17 دولارًا و28 دولارًا، وتقدم الشركة ‏مكافآت تسجيل دخول بقيمة 1000 دولار إلى 3000 دولار في بعض المواقع.‏(cnbc)