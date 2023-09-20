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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله صباح اليوم

Lebanon 24
20-09-2023 | 03:20
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء ما بين 89500 و89800، ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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