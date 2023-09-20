بعد تراجع لمعدل التضخم في بريطانيا.. الإسترليني يعمق خسائره

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أوردت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 بالمئة في آب، وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى سبعة بالمئة من 6.8 بالمئة في تموز، إذ ساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ شباط.وأدى الانخفاض المفاجئ في معدل التضخم إلى دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي واليورو، حيث قلص المستثمرون رهاناتهم على زيادات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل بنك إنجلترا.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض كان مدفوعا بانخفاض أسعار الفنادق وأسعار تذاكر الطيران، والتي غالبا ما تكون متقلبة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أقل مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي.وقال بنك إنكلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في آب إلى 7.1 بالمئة قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى حوالي خمسة بالمئة في أكتوبر، وهو ما سيظل أعلى من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة.ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي غدا الخميس ليصل إلى 5.5 بالمئة من 5.25 بالمئة. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن هذا قد يكون الرفع الأخير للفائدة في دورة تشديد بنك إنجلترا مع تباطؤ الاقتصاد البريطاني.وانخفض التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - بأكثر من المعدل الرئيسي إلى 6.2 بالمئة من 6.9 بالمئة في تموز. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 6.8 بالمئة في آب.(سكاي نيوز)