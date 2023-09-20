"غولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار الذهب الأسود

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رفع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر "برنت" خلال الأشهر الـ12 القادمة إلى 100 دولار للبرميل، مع ازدياد الطلب على الخام وقيود الإمداد التي فرضتها "أوبك+".وبذلك يكون بنك "غولدمان ساكس" قد انضم إلى نادي المؤسسات التي تتوقع ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى رقم من 3 خانات، على خلفية وصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة.ويرى محللو البنك الأميركي أن "أوبك+" ستكون قادرة على إبقاء أسعار النفط في نطاق 80 دولارا و105 دولارات للبرميل في 2024، وذلك من خلال الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 30% منذ منتصف حزيران 2023، وتجاوزت مستوى 95 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، لكنها اليوم انخفضت دون هذا المستوى مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة.