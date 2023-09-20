27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"غولدمان ساكس" يرفع توقعاته لأسعار الذهب الأسود
Lebanon 24
20-09-2023
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر "برنت" خلال الأشهر الـ12 القادمة إلى 100 دولار للبرميل، مع ازدياد الطلب على الخام وقيود الإمداد التي فرضتها "أوبك+".
وبذلك يكون بنك "غولدمان ساكس" قد انضم إلى نادي المؤسسات التي تتوقع ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى رقم من 3 خانات، على خلفية وصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة.
Advertisement
ويرى محللو البنك الأميركي أن "أوبك+" ستكون قادرة على إبقاء أسعار النفط في نطاق 80 دولارا و105 دولارات للبرميل في 2024، وذلك من خلال الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 30% منذ منتصف حزيران 2023، وتجاوزت مستوى 95 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، لكنها اليوم انخفضت دون هذا المستوى مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي حول سعر الفائدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل
01:10 | 2023-09-20
20/09/2023 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "غنيمة حرب" في عين الحلوة.. لن تتوقعوا ماذا فعل المسلحون!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "غنيمة حرب" في عين الحلوة.. لن تتوقعوا ماذا فعل المسلحون!
14:00 | 2023-09-19
19/09/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصرف.. إليك ما سيظهر أمامك
Lebanon 24
لمن يريدُ سحب الدولار من المصرف.. إليك ما سيظهر أمامك
15:09 | 2023-09-19
19/09/2023 03:09:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
00:15 | 2023-09-20
20/09/2023 12:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تنهي حياة لبنانيّ في أميركا.. هكذا قُتل "حسن" أمام خطيبته! (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة تنهي حياة لبنانيّ في أميركا.. هكذا قُتل "حسن" أمام خطيبته! (صورة)
07:22 | 2023-09-20
20/09/2023 07:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:19 | 2023-09-20
قفزة قياسية.. لماذا ارتفع سعر زيت الزيتون مؤخراً؟
12:00 | 2023-09-20
نظرة متشائمة للإقتصاد العالمي في 2024!
10:30 | 2023-09-20
لليوم الثالث على التوالي... بورصة دبي ترتفع
10:27 | 2023-09-20
الدولار ينخفض.. إليكم آخر الأرقام!
07:36 | 2023-09-20
عجز تجاري في اليابان بـ 6.3 مليار دولار بسبب ضعف الصادرات
06:30 | 2023-09-20
"الخزانة الأميركية": تكاليف اقتصادية كبيرة لتغير المناخ
فيديو
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
12:02 | 2023-09-20
20/09/2023 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)
00:15 | 2023-09-20
20/09/2023 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي (فيديو)
03:01 | 2023-09-18
20/09/2023 20:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24