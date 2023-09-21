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إقتصاد

كم يبلغ إنتاج روسيا من الوقود الأزرق؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 04:30
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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن إنتاج الغاز في روسيا منذ بداية العام بلغ 410 مليارات متر مكعب، ومن المقرر أن يصل حتى نهاية العام إلى 642 مليار متر مكعب.
وقال نوفاك في كلمة بالجلسة العامة في منتدى للطاقة منعقد في مدينة تيومين في غرب سيبيريا الروسية: "صناعة الغاز تعمل اليوم بشكل مستقر، فمنذ بداية العام، تم إنتاج 410 مليارات متر مكعب من الغاز، كما أنه من المخطط أن يصل الإنتاج بحلول نهاية العام إلى 642 مليار متر مكعب من الغاز".
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بناء على خطط وزارة الطاقة الروسية فإنه من المتوقع أن يصل إنتاج الذهب الأسود في البلاد بنهاية عام 2023 إلى 527 مليون طن وهو أعلى من مستوى 2022، حينها بلغ 535 مليون طن.

أما الغاز فالإنتاج من المتوقع أن يصل إلى 642 مليار متر مكعب في 2023، بانخفاض قدره 30 مليار متر مكعب عن العام 2022.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، كما خفضت أوروبا مشترياتها من الغاز الروسي عبر الأنابيب، لكن دولا أوروبية زادت مشترياتها من الغاز الروسي المسال، الذي يتم شحنه بواسطة الناقلات.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الاتحاد الأوروبي استورد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام رغم مساعي التخلي عن موارد الطاقة الروسية.

وبناء على نتائج الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وأصبحت روسيا بذلك المورد الثاني للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.
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