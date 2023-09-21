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إقتصاد
بعد ارتفاعه أمس.. تراجع كبير في سعر الصرف صباحا
Lebanon 24
21-09-2023
|
02:45
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس
ما بين 89500 و89800، ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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