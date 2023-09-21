Advertisement

إقتصاد

روسيا تكبح صادراتها من الوقود بشكل مؤقت وسط أزمة داخلية

Lebanon 24
21-09-2023 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1109645-638309071093188953.jpg
Doc-P-1109645-638309071093188953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت روسيا، وهي واحدة من أكبر موردي الديزل للأسواق العالمية، تقييد صادراتها من الوقود بشكل مؤقت، في محاولة لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلية، بعد أن شهدت أسعار وقود السيارات داخلياً ارتفاعاً كبيراً.
Advertisement

وقال المكتب الصحفي للحكومة الروسية، إن القيود المؤقتة ستساعد في إشباع السوق المحلية بالوقود، والذي بدوره سينعكس إيجابياً على الأسعار ويخفضها للمستهلكين بالداخل.

ووفق وثيقة موقعة من رئيس الوزراء الروسي والتي ستُنشر في وقت لاحق، بحسب وكالة بلومبرغ، فإن القيود على الصادرات ستشمل أيضاً البنزين، والذي تصدّره روسيا بنسبة أقل من الديزل.

وبحسب تقرير بلومبرغ، فقد تؤدي الخطوة إلى تفاقم النقص بسوق الديزل العالمية، حيث تكافح مصافي النفط في العالم لإنتاج ما يكفي من الوقود، وسط تراجع بالإمدادات من قبل روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط داخل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك+».

وتعقد الحكومة الروسية اجتماعات مع الشركات المنتجة للنفط لبحث الإجراءات اللازمة لكبح ارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المسؤولين في شركات إنتاج النفط اتفقوا على كيفية اتخاذ الإجراءات في المستقبل، إلا أن الجدل حول الأوضاع حالياً لا يزال مستمراً، وفق بلومبرغ.

وكان ارتفاع أسعار وقود السيارات المتسبب الأكبر في زيادة التضخم في روسيا.

وارتفعت أسعار البنزين والديزل في روسيا بنسبة 9.4 بالمئة منذ بداية العام وحتى 18 أيلول الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:49 | 2023-09-21
22:45 | 2023-09-21
14:00 | 2023-09-21
12:10 | 2023-09-21
11:00 | 2023-09-21
09:40 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24