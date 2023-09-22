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إقتصاد
تراجع في سعر الصرف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم
Lebanon 24
22-09-2023
|
02:54
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89000 و89600، ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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