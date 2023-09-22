تراجع في سعر الصرف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89000 و89600، ليرة لبنانية للدولار الواحد.