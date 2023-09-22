حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يتخطى الـ400 مليار دولار

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ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية في عام 2022 إلى نحو الضعف لما كان عليه قبل عشرة أعوام.وتعتبر الصين الآن أكبر شريك تجاري للدول العربية، وتضاعف حجم التجارة بين الجانبين تقريبا مقارنة بنظيره لعام 2012 ليصل إلى 431.4 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 222.4 مليار دولار في عام 2012. وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجم التجارة بين الجانبين 199.9 مليار دولار.وأظهرت البيانات أنه منذ عام 2001، ظلت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ عام 2013، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية. وفي عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 116 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 33.1 في المئة.كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والصين إلى مستوى تاريخي خلال العام الماضي، ليزداد بنسبة 37.4 بالمئة على أساس سنوي في 2022 ليصل إلى 99.3 مليار دولار.وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق 53.37 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 43.1 بالمئة على أساس سنوي، وذلك وفقا لما نشرته السفارة الصينية في العاصمة العراقية على صفحتها الرسمية في موقع إكس "تويتر سابقا".وبلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والصين تجاوز 31.4 مليار دولار العام الماضي، فيما شاركت الشركات الصينية في تشييد وتنفيذ أكثر من 80 مشروعاً كبيراً في الكويت.