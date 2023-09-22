Advertisement

إقتصاد

المغرب... رفع الحد الأدنى للأجور 5%

Lebanon 24
22-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1109943-638309860330356090.jpg
Doc-P-1109943-638309860330356090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادقت الحكومة المغربية على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة ليصل إلى 3120 درهما (312 دولارا) اعتبارا من أيلول الجاري.

وقال وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الزيادة تشمل العاملين في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية".
Advertisement

وأضاف: "في أيلول من العام الماضي، أقررنا زيادة بنسبة 5 بالمئة، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5 بالمئة"، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).

وكانت الحكومة في المغرب، أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو 2022.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:15 | 2023-09-22
13:02 | 2023-09-22
12:22 | 2023-09-22
10:13 | 2023-09-22
05:16 | 2023-09-22
04:30 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24