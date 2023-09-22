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إقتصاد
10 وظائف.. رواتبها فوق 100 ألف دولار!
Lebanon 24
22-09-2023
|
13:15
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إذا كنت تبحث عن وظيفة ذات آفاق وظيفية قوية وتدفع 100 ألف دولار أو أكثر، فقد ترغب في التفكير في العمل في مجال التكنولوجيا أو الرعاية الصحية.
وفقا لبحث جديد من منصة البحث عن الوظائف "Ladders"، فإن هاتين الصناعتين تقومان بالتوظيف لأكبر عدد من الوظائف التي تدفع مرتبات عالية.
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لا تحتاج إلى سنوات عديدة من الخبرة في العمل أو إلى درجة علمية متقدمة للحصول على بعض من هذه الأدوار المطلوبة أيضًا. يقول مؤسس شركة "Ladders" مارك سينديلا: "يحصل خريجو علوم الكمبيوتر الجدد، اليوم، الحاصلون على درجة البكالوريوس على 100 ألف دولار للبدء".
ولدراسة الأشغال التي تصنف كوظائف ذات أجور مرتفعة، حددت "Ladders" أفضل 10 مهن مع أكبر عدد من فرص العمل المتاحة والتي تدفع أكثر من 100 ألف دولار.
- مهندس برمجيات
- كبير المهندسين في البرمجيات
- مدير المشروع
- عالم النفس السريري
- مهندس أنظمة
- اختصاصي اجتماعي سريري
- طبيب أسنان
- مدير البرنامج
- طبيب الرعاية الأولية
- طبيب نفسي
من المهم ملاحظة أن كل هذه الأدوار لا تضمن الحصول على راتب مكون من ستة أرقام، متوسط الأجر الأساسي للاختصاصي الاجتماعي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هو 61.776 دولار، وفقًا لتقارير من قبل "Indeed".
ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص المتاحة لهذه الأدوار التي تعلن عن حد أدنى للراتب قدره 100 ألف دولار، وفقًا لأبحاث Ladders، مما قد يشير إلى أن الشركات تعاني من نقص الموظفين وترفع الأجور لجذب المواهب، أو تقوم بالتوظيف المزيد من المديرين ذات الأجور المرتفعة. (العربية)
المصدر: العربية
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