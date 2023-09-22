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إقتصاد

الحكومة الروسية تعد مشروع الموازنة للأعوام 2024 - 2027

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:00
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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن الحكومة استندت على توقعات مبنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام عند صياغة مشروع الموازنة للأعوام 2024 - 2026.

 وقال رئيس الحكومة الروسية، في اجتماع حكومي اليوم الجمعة، خصص لمشروع الموازنة الجديدة، إن الموازنة الجديدة تفترض الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي سنوي أعلى من 2%.

وأشار ميشوستين إلى "أن الحكومة الروسية بحلول شهر أكتوبر المقبل ستقدم مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب الروسي "الدوما" للنظر فيها."

- الإيرادات: في العام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 35 تريليون روبل، على أن تبلغ في العام 2025 مستوى 33.5 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 34.1 تريليون روبل.

- النفقات: من المخطط أن تكون النفقات في العام المقبل عند 36.6 تريليون روبل، وفي العام 2025 عند 34.4 تريليون روبل، وفي العام 2026 عند 35.6 تريليون روبل.

- مشروع الموازنة ينص على تمويل كافة الالتزامات تجاه المواطنين في البلاد، ومن المجالات ذات الأولوية أيضا تعزيز القدرة الدفاعية واندماج المناطق الجديدة.

شدد ميشوستين على أن جهود الحكومة الروسية ستتركز بشكل فعال على 6 مهام ومنها:

-  زيادة رفاهية المواطنين.

حماية الأمومة والطفولة ودعم الأسر التي لديها أطفال.

توسيع التعاون الاقتصادي الدولي مع الشركاء الواعدين من الدول الصديقة وتحسين الآليات اللازمة لذلك.

تعزيز السيادة التكنولوجية.

- تعزيز السيادة المالية.

- تحديث البنية التحتية للنقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية.

 

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