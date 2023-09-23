الأسهم الأميركية تهبط بشكل جماعي خلال أسبوع بسبب التشديد النقدي

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هبطت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي بشكل جماعي، وذلك في ظل تراجع شهدته أسهم "وول ستريت" في آخر أيام التداول، الجمعة.وأغلقت المؤشرات الأميركية على انخفاض بعد أسبوع مضطرب سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ 16 عاما مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في أغلب الجلسة، لكنها تراجعت بشكل جماعي لتنهي الأسبوع على هبوط.تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.89 بالمئة، كما هبط في تداولات الجمعة بواقع 106.91 نقطة، أو بنسبة 0.31 بالمئة، ليصل إلى 33963.51 نقطة.كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 10.75 نقطة، الجمعة، أو بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى 4319.25 نقطة، ويسجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 2.93 بالمئة.وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 12.18 نقطة، أو بنسبة 0.09 بالمئة، إلى 13211.81 نقطة.وسجل "ناسداك" تراجعًا أسبوعيا هو الأعلى بين المؤشرات وبنسبة بلغت 3.62 بالمئة.