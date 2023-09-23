Advertisement

إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات على صناعة الألماس الروسية

Lebanon 24
23-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1110211-638310746333727692.jpeg
Doc-P-1110211-638310746333727692.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أنه من المقرر أن تناقش دول مجموعة السبع مع الهند التأثير المحتمل لأي قيود على واردات الألماس الروسي، وذلك حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة، سيتوجه وفد مجموعة دول السبع، وبلجيكا، إلى مدينتي مومباي وسورات في الهند، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.
Advertisement

وأوضح مصدر في الإدارة الأميركية أن "عدداً من الدول تحاول التأكد من إمكانية اتخاذ التدابير لفرض العقوبات الغربية على واردات الألماس من روسيا، وهذه المعلومات ستلعب دوراً كبيراً في عملية صنع القرار".

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن دول مجموعة السبع، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، يعتزمون فرض حظر كامل على شراء الألماس من روسيا اعتباراً من كانون الثاني 2024.

وبدورها فرضت الولايات المتحدة حظراً على استيراد الألماس الروسي غير المصقول، وكذلك الألماس المقطوع في روسيا.

وفي بداية أيلول من هذا العام قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يعمل بنشاط على فرض عقوبات على صناعة الألماس الروسي.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:46 | 2023-09-23
04:00 | 2023-09-23
03:00 | 2023-09-23
23:40 | 2023-09-22
16:51 | 2023-09-22
16:00 | 2023-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24