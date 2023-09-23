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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات على صناعة الألماس الروسية
Lebanon 24
23-09-2023
|
08:00
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أكد مسؤولون في الإدارة الأميركية أنه من المقرر أن تناقش دول مجموعة السبع مع الهند التأثير المحتمل لأي قيود على واردات الألماس الروسي، وذلك حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وبحسب الوكالة، سيتوجه وفد مجموعة دول السبع، وبلجيكا، إلى مدينتي مومباي وسورات في الهند، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه المسألة.
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وأوضح مصدر في الإدارة الأميركية أن "عدداً من الدول تحاول التأكد من إمكانية اتخاذ التدابير لفرض العقوبات الغربية على واردات الألماس من روسيا، وهذه المعلومات ستلعب دوراً كبيراً في عملية صنع القرار".
وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن دول مجموعة السبع، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، يعتزمون فرض حظر كامل على شراء الألماس من روسيا اعتباراً من كانون الثاني 2024.
وبدورها فرضت الولايات المتحدة حظراً على استيراد الألماس الروسي غير المصقول، وكذلك الألماس المقطوع في روسيا.
وفي بداية أيلول من هذا العام قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يعمل بنشاط على فرض عقوبات على صناعة الألماس الروسي.
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