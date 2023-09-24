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إقتصاد
في 8 أشهر.. تركيا استقبلت أكثر من 36.7 مليون سائح إليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-09-2023
|
04:46
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في أول 8 أشهر من العام الجاري، استقبلت تركيا 36 مليون و754 ألف سائح .
وبحسب بيان وزارة الثقافة والسياحة التركية، شهدت أول 8 أشهر من العام زيادة في عدد السياح بنسبة 13.95 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بعدد 4 ملايين و351 ألفا و254 زائر، ثم الألمان بـ 4 ملايين و82 ألفا و994، فيما حل الزوار من بريطانيا ثالثا بمليونين و652 ألف و188.
وسجل شهر آب زيادة بعدد السياح في تركيا بنسبة 5.65 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وجاء السياح من ألمانيا في المرتبة الأولى خلال آب ، ثم الروس والبريطانيون تلاهم الإيرانيون والبولنديون.(سكاي نيوز)
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