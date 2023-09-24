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إقتصاد

هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
24-09-2023 | 03:00
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قبل ظهر اليوم الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 89700- 89500 للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس السبت، مسجلا ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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