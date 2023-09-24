Advertisement

إقتصاد

من ألمانيا إلى الأردن... منحة دعم بـ24 مليون دولار

Lebanon 24
24-09-2023 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1110448-638311594020322310.jpeg
Doc-P-1110448-638311594020322310.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت الأردن وألمانيا اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو (نحو 24 مليون دولار) لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي الحالي.
Advertisement

ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الحكومة الألمانية مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه.

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان أن هذه المنحة المقدمة من الحكومة الألمانية تأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين، الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

ويواجه الأردن تحديا اقتصاديا صعبا مع معدل بطالة بلغ 22.6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 بالمئة.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن تقديم شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري.

وترفع هذه الشريحة مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار، (أي 1.27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات).

وأشار الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2.7 بالمئة للسنة المالية 2022-23 مقابل 2.4 بالمئة متوقعة سابقا، مع احتواء التضخم نسبيا في ظل السياق الدولي ليصل إلى 4.4 بالمئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:01 | 2023-09-24
09:00 | 2023-09-24
07:49 | 2023-09-24
04:46 | 2023-09-24
03:00 | 2023-09-24
02:19 | 2023-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24