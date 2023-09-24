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إقتصاد

في 8 أشهر... صادرات تركيا من الآلات تتجاوز 18 مليار دولار في 8 أشهر

Lebanon 24
24-09-2023 | 10:01
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نمت صادرات تركيا من الآلات بنسبة 11.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ووصلت 18.6 مليار دولار.

وبلغت صادرات قطاع تصنيع الآلات 18.6 مليار دولار في غضون الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري الآلات في تركيا.
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وحسب البيان، قال رئيس الاتحاد، قوتلو قره أفلي أوغلو: "بينما نترك وراءنا ربعًا شهد أدنى معدلات نمو في العالم في السنوات الأخيرة وعامًا تقلصت فيه التجارة العالمية بسرعة، يمكننا القول إن الزيادة بنسبة 11.1 بالمئة في صادراتنا من الآلات أثارت الغيرة لدى منافسينا".

وأشار إلى أنه بينما تراجع إنتاج الآلات في البلدان المتقدمة في النصف الأول، فإن إنتاج تركيا زاد بنسبة 9.7 بالمئة.

ولفت إلى الزيادة في الاستثمارات في مجال الآلات والمعدات في تركيا، مؤكدا أن تلك الزيادة إيجابية من حيث بيانات النمو.
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