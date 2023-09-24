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إقتصاد

فرنسا تقدم 150 مليون دولار لصندوق دولي لدعم المناطق الريفية

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:00
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 150 مليون دولار في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لدعم مكافحة الفقر وتغير المناخ في المناطق الريفية.

وقال ماكرون في رسالة مصورة أذيعت خلال حفل خيري أقامته منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الهادفة للربح في نيويورك إن فرنسا قررت استضافة وتنظيم عملية تجديد موارد الصندوق، وتطلق من خلال هذا الالتزام دعوة للمساهمة.
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و(إيفاد) هو صندوق تابع للأمم المتحدة مقره روما ويعمل على معالجة الفقر والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية.

وقالت كريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية إن بلادها تعهدت أيضا بتقديم 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لصندوق الأمم المتحدة العالمي لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة (التعليم لا ينتظر) خلال الفترة 2023-2026.
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