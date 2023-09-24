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إقتصاد

وسط توقعات بشح الإمدادات.. أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:16
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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، مع تركيز المستثمرين على توقعات نقص الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ما قد يضعف الطلب، وفقا لوكالة "رويترز".
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 93.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية، الجمعة.

وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وقال المحلل لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور، "بدأت أسعار النفط الخام في الارتفاع، الأسبوع الجاري، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي المتشددة بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".

وأنهى كلا العقدين سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع لينخفضا، الأسبوع الماضي، بعد أن أدى القرار الاخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 بالمئة، في الأسابيع الثلاثة السابقة، بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام الجاري. (الحرة) 
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