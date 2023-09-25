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إقتصاد
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
25-09-2023
|
03:04
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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