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إقتصاد

"أمازون" تضخ 4 مليارات دولار في "أنثروبيك"

Lebanon 24
25-09-2023 | 05:56
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أعلنت مجموعة "أمازون"، عن استثمار يصل إلى 4 مليارات دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية "أنثروبيك" التي تطوّر منافساً لبرنامج "تشات جي بي تي"، ما يسرّع السباق العالمي نحو هذه التقنيات.

ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، على حصة أقلية في شركة "أنثروبيك" التي طورت "كلود"، وهو برنامج دردشة آلي ينافس "تشات جي بي تي"، أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة المطورة من شركة "أوبن إيه آي".
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من جانبها، ستستخدم "أنثروبيك" شرائح من "أمازون ويب سرفيس"، أكبر شركة للحوسبة السحابية في العالم، جرى تطويرها خصيصاً بهدف إنشاء نماذج للتعلم الآلي. (سكاي نيوز)
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