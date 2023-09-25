القرار اتُّخذ.. السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية

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وأكد بن سلمان، اليوم الإثنين، في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا، التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.ولفت الوزير إلى أنّ المملكة، وانطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.