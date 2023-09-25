Advertisement

إقتصاد

القرار اتُّخذ.. السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية

Lebanon 24
25-09-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1110862-638312768476793415.jpg
Doc-P-1110862-638312768476793415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية، انطلاقاً من حقها الأصيل في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.
Advertisement

وأكد بن سلمان، اليوم الإثنين، في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا، التزام السعودية بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ولفت الوزير إلى أنّ المملكة، وانطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2023-09-25
14:00 | 2023-09-25
11:25 | 2023-09-25
10:00 | 2023-09-25
09:51 | 2023-09-25
08:40 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24