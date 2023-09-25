صادرات الحبوب من أوكرانيا تتراجع.. كم بلغت؟

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين إن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري إجمالاً بين 1 و24 أيلول، وذلك انخفاضاً من 3.21 ملايين طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وقال تجار ونقابات تمثل الزراعة إن "حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب هو من الأسباب الرئيسية لانخفاض الصادرات".

وأظهرت بيانات الوزارة أن "أوكرانيا صدرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالًا حتى الآن في موسم تموز 2023- حزيران 2024، مقارنة مع 7.5 مليون في الفترة ذاتها من الموسم السابق".



وشملت الكمية نحو 3 ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة، و599 ألف طن شعير، وعادة ما تشحن أوكرانيا صادراتها عبر موانئها في المياه العميقة على البحر الأسود.

وانهار اتفاق توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه سمح بتصدير المحاصيل الزراعية في تموز عندما انسحبت منه روسيا، قائلة إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تلب.



ورغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من أوكرانيا أو تتوجه إليها وصلت سفينة بالقمح الأوكراني، أمس الأحد، إلى إسطنبول التركية عبر البحر الأسود، للمرة الثانية منذ انسحاب موسكو من الاتفاق.